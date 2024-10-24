Белоруска поразила соцсети одеждой, которую сшила для семьи из обрезков 2 24.10.2024, 18:51

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Видео.

Ангелина из Солигорска любит шить, этому девушка училась по видео на YouTube. Недавно мастерица отыскала в своем городе магазин в подвале, где очень дешево продаются обрезки ткани. Белоруска купила несколько отрезов и пошила обновки для мужа и двоих детей, результатом она поделилась в TikTok. Многие зрители видео в восторге, передает «Зеркало».

Солигорчанка рассказала в ролике и комментариях под ним, что у них в городе, на бульваре Шахтеров, 5а, есть подвальное помещение, где расположился магазин со швейной фурнитурой и обрезками ткани от местной фабрики. Девушка периодически туда захаживает, недавно она приобрела кусочки материи на 16,14 рубля.

— Цена на эти кусочки небольшая, потому что где-то ткань вымазана, где она с браком. Обрезки маленькие, меньше метра, — проинформировала блогерша.

Для дочери она сшила два сарафана: один из продублированного твида в узор «гусиная лапка», с подкладкой, второй — из кривого отреза джерси. Из трикотажного полотна получились гольфики для детей. Два отреза льна, каждый по 0,7−0,8 метра, пошли на рубашку для мужа. Также были сделаны несколько резинок для волос.

Зрители ролика пришли в восторг от одежды, которую изготовила Ангелина. Вот что писали некоторые из них:

«Выглядит в миллионы миллиардов раз лучше, чем то, что продают в магазинах и на школьных базарах».

«Милая девушка, пришейте мне, пожалуйста, челюсть на место, а то она выпала от того, насколько меня поразило ваше мастерство».

«Уметь шить — это мастерство. А еще ценнее то, что вещи получились реально красивые, модные! У меня боль с детства, когда шили на заказ сарафаны в школу, а они были совсем ужасны. Но носить приходилось».

«Моя мама-технолог все детство шила мне такую фигню! А вы так круто шьете, что мне тоже такую форму захотелось».

«Как шикарно, я бы сама в „гусиную лапку“ сарафан носила».

«У нас тоже есть магазин „ЛоскутОк“, обожаю там закупаться и находить клад. Нарыла трикотаж за 6 рублей, сшила дочке костюм, худи и штанишки».

«Из-за вашего ролика нужно идти на курсы шитья».

«Если вашу красоту увидит руководство нашего Беллегпрома, то Минздрав им не поможет. Вы — умничка!»

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