Лукашенко назвал статус партнера БРИКС «предбанником»2
- 24.10.2024, 19:00
Диктатор обиделся, что его не берут в организацию.
Статус страны-партнера БРИКС является «предбанником» организации, заявил диктатор Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита в Казани. Об этом сообщает БелТА.
Ранее узурпатор объявил, что Беларусь получила статус государства-партнера в БРИКС.
Положение партнера Лукашенко назвал «предбанником». По мнению диктатора, готовность стать членами БРИКС проявили и другие государства.
«А почему не принимают в БРИКС другие государства? <...> А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. <...> Нет, не приняли. Придумали этот «предбанник» в виде партнера», — сказал узурпатор.
По словам Лукашенко, его режим полностью разделяет философию БРИКС, в объединение страна якобы идет с конкретными проектами и идеями. Опыт, достижения и географическое положение Беларуси в центре Европы позволят стране стать «важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации», подчеркнул Лукашенко.