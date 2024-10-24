закрыть
24 октября 2024, четверг, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат

5
  • 24.10.2024, 19:10
  • 2,710
ГУР: КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат

Часть из них уже в Курской области.

Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в Курской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 их появление зафиксировано в курской области РФ», - сообщили в ГУР.

А вообще, по оценкам разведки, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов