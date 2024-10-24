ГУР: КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат 5 24.10.2024, 19:10

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Часть из них уже в Курской области.

Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в Курской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 их появление зафиксировано в курской области РФ», - сообщили в ГУР.

А вообще, по оценкам разведки, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

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