В Могилеве 11-летний мальчик «заминировал» свою школу

В Могилеве 11-летний мальчик «заминировал» свою школу2
- 24.10.2024, 19:13
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Проспорил и позвонил в 102.
Сегодня, 24 октября, ребенок позвонил на номер 102 и сказал, что заминирована местная школа, рассказали в УВД Могилевского облисполкома. Звонившего нашли, но уголовного наказания за лжеминирование ему не будет.
Некто с детским голосом сообщил в милицию, что «школа № 2 заминирована, город Могилев». Информацию оперативно направили в Ленинское РУВД города.
«Вскоре выяснилось, что „пошутил“ 11-летний ученик этого учреждения образования, который проспорил другу и поэтому совершил столь необдуманный звонок», — рассказали в милиции.
Там напомнили, что уголовная ответственность за подобные поступки наступает с 14 лет и грозит лишением свободы до семи лет. Кроме того, с виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение.
Если преступление совершил ребенок младше указанного возраста (как в данном случае), то заплатят его родители — возместят финансовые издержки отреагировавших служб и ведомств.