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В Могилеве 11-летний мальчик «заминировал» свою школу

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  • 24.10.2024, 19:13
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В Могилеве 11-летний мальчик «заминировал» свою школу

Проспорил и позвонил в 102.

Сегодня, 24 октября, ребенок позвонил на номер 102 и сказал, что заминирована местная школа, рассказали в УВД Могилевского облисполкома. Звонившего нашли, но уголовного наказания за лжеминирование ему не будет.

Некто с детским голосом сообщил в милицию, что «школа № 2 заминирована, город Могилев». Информацию оперативно направили в Ленинское РУВД города.

«Вскоре выяснилось, что „пошутил“ 11-летний ученик этого учреждения образования, который проспорил другу и поэтому совершил столь необдуманный звонок», — рассказали в милиции.

Там напомнили, что уголовная ответственность за подобные поступки наступает с 14 лет и грозит лишением свободы до семи лет. Кроме того, с виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение.

Если преступление совершил ребенок младше указанного возраста (как в данном случае), то заплатят его родители — возместят финансовые издержки отреагировавших служб и ведомств.

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