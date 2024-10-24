Лукашенко: Де-факто Крым — российский, де-юре — нет 13 24.10.2024, 19:21

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Диктатор в РФ устроил Путину демарш?

Александр Лукашенко заявил, что поедет в Крым, если нужно, но пока в этом нет необходимости. Об этом он сказал в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани. Фрагмент опубликовал РЕН ТВ.

«Если надо поехать, то поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?» — сказал Лукашенко. «Я свою позицию обозначил в самом начале, что де-факто Крым — российский, де-юре — нет», — добавил он.

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