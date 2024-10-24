В Норвегии пассажирский поезд попал под камнепад и сошел с рельсов

В Норвегии пассажирский поезд попал под камнепад и сошел с рельсов1
- 24.10.2024, 19:35
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Фотофакт.
На севере Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Тронхейма в Будё, пишет VG. В составе находились около 50−70 человек, один пассажир погиб.
Авария произошла в четверг, 24 октября, около 14.15 по местному времени. На месте происшествия работают полиция и службы экстренной помощи, личности пострадавших установлены.
Полиция сообщила, что в результате аварии погиб один человек, его родственники уже уведомлены. Также есть данные о четырех пострадавших.
Полиция заявляет, что, возможно, причиной крушения стал камнепад.
«Очевидно, что в рассматриваемом районе произошел камнепад, и вполне вероятно, что существует связь между камнепадом и крушением», — также сообщили в транспортной компании.
Там отметили, что «самый большой валун, вероятно, стал причиной крушения поезда».
Власти закрыли линию Nordland Line между Бьерко и Му-и-Рана, а также шоссе E6 недалеко от Финнейдфьорда.