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В Минске активизировались «новогодние» мошенники

  • 24.10.2024, 19:39
В Минске активизировались «новогодние» мошенники

Они пытаются «продать» главный атрибут праздника – елки.

В белорусской столице активизировались «новогодние» мошенники.

Они пытаются «продать» главный атрибут праздника – елки.

Жертвами аферистов уже стали две минчанки, сообщил Следственный комитет (СК).

«Обе наткнулись в Instagram на одну и ту же страницу, где рекламировались красивые елки. Связавшись с поставщиком, клиентки приятно удивились хорошему сервису», – отметили в СК.

Там уточнили, что фирма якобы обещала доставить покупку на дом, да и еще в течение нескольких дней:

«Владелец «малого» бизнеса сразу озвучил детали сделки: нужно внести 100%-ную предоплату».

Минчанки так и сделали.

«В день ожидания доставки продавец магазина перестал отвечать на сообщения, кроме того, он удалил размещенные посты с объявлением», – добавили в СК, отметив, что «желание приобрести искусственные ели обошлось жительницам столицы в более чем Br1000».

По итогу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК Беларуси. Проводятся оперативные и следственные действия, поиск преступников продолжается.

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