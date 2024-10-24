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Тони Блэр оценил, чем может закончиться война РФ в Украине

  • 24.10.2024, 19:41
  • 1,776
Тони Блэр оценил, чем может закончиться война РФ в Украине
Тони Блэр

Запад должен оказать Киеву всю возможную помощь.

Война Украине в итоге завершится компромиссом, однако западным странам необходимо продолжать поддерживать Киев для укрепления позиции на переговорах. Об этом в интервью London Standard заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997–2007).

«Мы должны оказать Украине всю возможную помощь, чтобы они могли договориться о прекращении войны, прекращении, которое не поощрит российскую агрессию. Вот почему мы должны быть абсолютно четко на стороне украинцев. В этом не должно быть никаких сомнений. Но нам действительно нужно договориться о прекращении этого конфликта, и он не закончится, как Первая мировая война и Вторая мировая война. Так не будет. В конце концов, будет компромисс», — сказал Блэр.

Он также полагает, что нынешний конфликт имеет «отголоски начала XX века», поскольку он позволил России восстановить «своего рода имперское лидерство».

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