В рейтинге ФИФА сборная Беларуси по футболу находится между Таиландом и Мозамбиком
- 24.10.2024, 19:59
Белорусы занимают 97-ю позицию.
По итогам октябрьских официальных матчей обновилась мировая табель у мужских национальных команд.
На вершине квалификации находятся чемпионы мира 2022 года из Аргентины. Тройку дополняют сборные Франции и Испании.
Команда Беларуси с момента предыдущей публикации рейтинга провела две игры. В рамках дивизиона «С» Лиги наций в третьей группе она сыграла против Северной Ирландии и Люксембурга. В обоих матчах были зафиксированы ничейные результаты - 0:0 и 1:1 соответственно.
В итоге белорусы остались на 97-й позиции. Они дышат в спину сборной Таиланда и опережают футболистов из Мозамбика.