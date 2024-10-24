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В рейтинге ФИФА сборная Беларуси по футболу находится между Таиландом и Мозамбиком

  • 24.10.2024, 19:59
В рейтинге ФИФА сборная Беларуси по футболу находится между Таиландом и Мозамбиком

Белорусы занимают 97-ю позицию.

По итогам октябрьских официальных матчей обновилась мировая табель у мужских национальных команд.

На вершине квалификации находятся чемпионы мира 2022 года из Аргентины. Тройку дополняют сборные Франции и Испании.

Команда Беларуси с момента предыдущей публикации рейтинга провела две игры. В рамках дивизиона «С» Лиги наций в третьей группе она сыграла против Северной Ирландии и Люксембурга. В обоих матчах были зафиксированы ничейные результаты - 0:0 и 1:1 соответственно.

В итоге белорусы остались на 97-й позиции. Они дышат в спину сборной Таиланда и опережают футболистов из Мозамбика.

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