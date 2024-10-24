В России «затонула» программа строительства арктического флота 24.10.2024, 20:06

Грандиозным планам Кремля не суждено сбыться.

Российские власти строили грандиозные планы по расширению эксплуатации Северного морского пути (СМП). Но реализовать их не получится: из необходимых к концу десятилетия 70 судов ледового класса удастся построить менее четверти, признал заместитель председателя правительства Юрий Трутнев, передает The Moscow Times.

«При дефиците грузового флота ледового класса не менее 70 судов мощность российских верфей позволяет построить до 2030 года только 16», – говорится в выступлении Трутнева, который также является полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России (цитата по ТАСС). Хотя, по словам Трутнева, «интерес ряда стран к СМП, их желание получить возможность беспрепятственных перевозок вдоль трассы… становятся все более ярко выраженными», высокая стоимость кредитов, необходимость привлекать значительные ресурсы «Росатома» для финансирования строительства новых ледоколов «делают тарифы на ледокольное сопровождение неконкурентоспособными».

Таяние льдов в результате глобального потепления облегчает навигацию по СМП, поэтому власти рассчитывали довести объем перевозок к 2035 г. до 220 млн тонн. В 2023 г. эта цифра составила 36,3 млн тонн, что уже ниже прежней оценки правительства (46,8 млн). В этом году, как ожидается, перевозки составят 40 млн, в 2,3 раза меньше прогнозировавшихся 90 млн тонн.

СМП предлагает гораздо более короткий маршрут в Азию, чем в обход Европы и через Суэцкий канал (не говоря уже о рейсах вокруг Африки, которыми многие транспортные суда вынуждены ходить в этом году из-за обстрелов, которые йеменские хуситы устраивают в Красном море). Значительную часть грузов, как предполагалось, будут составлять нефть и сжиженный природный газ; это особенно актуально в свете развития СПГ-проектов в Арктике и санкций, которые вынудили Россию переориентировать поставки нефти из Европы на Китай и Индию и которые со следующего года запретят осуществлять перевалку СПГ в европейских портах. Дополнительные доходы за транзит принесла бы транспортировка грузов между Европой и Китаем, который очень заинтересован в увеличении поставок по СМП.

Но западные санкции, введенные в ответ на развязанную Владимиром Путиным войну в Украине, замедлили освоение арктических месторождений, лишили Россию возможности заказывать и приобретать зарубежные суда и подорвали производство собственных.

«Дальнейший рост поставок по Северному морскому пути зависит как от наличия танкеров ледового класса, так и от прогресса в реализации арктических проектов», – сказал Bloomberg Виктор Курилов, старший аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy. Между тем, гигантский проект «Роснефти» «Восток-ойл» практически не реализуется (что, правда, не может не радовать экологов). А на попавшем под санкции «Арктик СПГ 2» «Новатэка» решили пока не строить третью производственную линию, перенеся срок ее ввода в эксплуатацию с 2026 на 2028 гг. Вторую линию доставили к будущему месту работы в августе 2024 г., но непонятно, будет ли она делать газ и даже если да, получится ли его вывозить. «Новатэк» с начала года не может, как планировал, начать экспорт с «Арктик СПГ 2».

По оценке консалтинговой компании «Яков и партнеры» (до войны – российское подразделение McKinsey), сейчас у России около 100 судов ледового класса, способных перевозить арктические грузы. Но лишь 27 из них, включая 15 СПГ- и семь нефтяных танкеров, а также пять контейнеровозов, относятся к классу Arc6 или Arc7, который позволяет осуществлять круглогодичную навигацию.

Нехватка судов заставила «Новатэк» отправить в сентябре по СМП два старых танкера не ледового класса в отчаянной попытке преодолеть санкции США. При этом суда даже не получили на это разрешения от «Главсевморпути».

Санкции не позволили «Арктик СПГ 2» получить суда ледового класса, заказанные в Южной Корее. Российская верфь «Звезда» спустила на воду три из предназначенных для проекта 15 СПГ-танкеров, но лишь один из них пока готов к испытаниям. При этом первый танкер предполагалось предоставить «Арктик СПГ 2» еще в марте 2023 г.

А строительство судов для «Восток-ойл» даже не начиналось.

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