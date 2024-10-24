Лукашенко о фальсификации выборов: Ну ладно, пускай 3% — не 82 1 24.10.2024, 20:10

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Диктатор публично признался, что ему нарисовали «победу» на выборах в 2020-м году.

Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в российской Казани дал интервью «Известиям», где заявил, что на выборах 2020 года ему приписали голоса — иначе говоря, что имела место фальсификация.

Как следует из слов Лукашенко, приписки в бюллетенях возникают на уровне глав областей, которые «соревнуются» в завышении результатов.

— Я даже признался, что… ну ладно, там, 82 или сколько было процентов [официально]. У губернаторов — и у вас [в России], и у нас есть такое соревнование: Гомельская область там — 79%, ну, я тут буду все делать, чтобы было 79,5%. 80%? Ну, 80 и две десятые, — рассказал диктатор.

Лукашенко признал, что «это (фальсификации. — Прим.) возможно», но подчеркнул, что у него самого «таких данных нет».

— Вот, возможно, знаю, что такие тенденции бывают. Ну ладно, пускай 3% — не 82, а 78%. Ну пускай 5% — пусть 75% я реально набрал. Но никто не оспаривает победу, — заявил узурпатор.

Напомним, согласно интернет-опросам, у Лукашенко в 2020-м году был рейтинг от 1 до 3 процентов. После этого «Саша 3 процента», как его прозвали белорусы, решил запретить интернет-опросы.

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