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Монголию официально признали нарушительницей из-за отказа арестовать Путина

  • 24.10.2024, 20:18
Монголию официально признали нарушительницей из-за отказа арестовать Путина

Дело рассмотрит Ассамблея государств-участников Римского статута.

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда подтвердила, что отказ Монголии арестовать главу Кремля Владимира Путина - игнорирование обязательств. Поэтому дело рассмотрит Ассамблея государств-участников Римского статута.

Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Согласно решению палаты предварительного производства, Монголия не выполнила просьбу МУС о сотрудничестве, вопреки положениям Римского статута. Такой шаг Улан-Батора препятствовал осуществлению судом своих функций и полномочий.

«Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников», - сказано в сообщении МУС.

Также палата предварительного производства в своем решении подчеркнула, что иммунитет главы государства не является основанием для того, чтобы игнорировать ордер на арест.

«Государства-участники и государства, признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых выданы ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства», - подтвердила палата предварительного производства.

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