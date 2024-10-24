В Крыму в результате атаки дронов была повреждена радиолокационная станция 24.10.2024, 20:37

Это произошло в ночь на 23 октября.

Во время атаки дронов по временно оккупированному Крыму была повреждена радиолокационная станция российских военных. Это произошло в ночь на 23 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Вчера российские военные заявили, что якобы отразили атаку вражеских беспилотников. В частности, над оккупированным Крымом было сбито 10 дронов. Остальные были сбиты над Ростовской областью.

Однако, как пишет ASTRA, в ночь на 23 октября, недалеко от населенного пункта Оленевка были слышны взрывы. В результате работы российской ПВО там взорвался один дрон – он и повредил мобильную радиолокационную станцию.

Вероятно, там был поврежден мобильный пункт 31 дивизии противовоздушной обороны. Какая именно модель станции была повреждена – не уточняется.

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