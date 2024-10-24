Умер Виктор Лукьянов, который создавал визуальный облик Новополоцка 1 24.10.2024, 20:41

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Виктор Лукьянов

Ему было 84 года.

18 октября ушел из жизни новополоцкий художник, акварелист, член Белорусского союза художников, почетный гражданин Новополоцка Виктор Лукьянов. Это художник, который создавал визуальный облик Новополоцка, сообщает радио «Рацыя». Ему было 84 года.

Виктор Лукьянов родился 27 февраля 1940 года в деревне Власово Витебского района.

Еще будучи студентом художественно-графического факультета Витебского государственного педагогического института, он активно участвовал в выставках и серьезно увлекся акварелью. Именно акварель он называл своей любимой техникой, которой владел виртуозно.

В 1970-е годы Виктора Лукьянова пригласили приехать в город Новополоцк, который активно застраивался, и занять там должность главного художника. В то время в городе художники и архитекторы работали вместе. Виктор Михайлович много трудился над оформлением общественных зданий. Им и его коллегами были выполнены витражи в поликлинике № 1, панно в кинотеатре «Минск», мозаики на фасадах детских садов и многое другое.

В 1998 году Виктору Михайловичу было присвоено звание Почетного гражданина города Новополоцка.

На счету мастера десятки монументальных работ в интерьерах и экстерьерах общественных зданий. Акварельные работы Виктора Лукьянова хранятся в художественных музеях, галереях и частных коллекциях Беларуси, России, Польши, Японии, США, Италии, Германии, Швеции, Израиля.

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