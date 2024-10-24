Российская металлургия свалилась в штопор 4 24.10.2024, 20:52

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Росстат зафиксировал обвальное падение выпуска стали, чугуна и труб.

Отрезанные санкциями от внешних рынков и столкнувшиеся с резким падением экспорта российские металлургические заводы начали резко сокращать производство, передает The Moscow Times.

По итогам сентября выпуск в России стального проката сократился на 18,2% год к году, а выплавка чугуна просела на 9,4%, сообщил Росстат в отчете о промышленном производстве. Согласно официальной статистике, на 9,5% также упало производство стальных труб, а выпуск нелегированной стали обвалился на 15,8%.

Накопленным итогом за 9 месяцев Россия произвела 45,3 млн тонн стального проката - на 5,3 млн тонн, или 6,3% меньше, чем за тот же период годом ранее. Выплавка чугуна на январь-сентябрь сократилась на 5,8%, до 38,4 млн тонн; стальных труб - на 5,2%, до 9,6 млн тонн.

«Разумеется, тренд нездоровый и указывает как на ухудшение мировой конъюнктуры, так и на торможение внутреннего спроса»,— отмечает главный стратег ИК Вектор Капитал» Максим Худалов: сказывается, в том числе, отмена льготной ипотеки, которая спровоцировала обвал спроса со стороны застройщиков.

Экспортные рынки при этом закрыты санкциями, подчеркивает Худалов. По данным РЖД, экспортные отгрузки металлов из России за январь-сентябрь упали на на 14,7%, до 16,1 млн тонн. Наибольшие потери понесли предприятия ТМК — крупнейшего в России производителя стальных труб. Экспорт Волжского трубного завода обвалился вдвое, а Челябинского трубопрокатного завода - на 60%.

«Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 23%, заводы Evraz — на 14-21%, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) - на 12%. Чуть меньше экспорта — 4% - потерял Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

Минэкономразвития в прогноз на текущий год закладывало рост выпуска стали на 0,4%, а чугуна и проката - на 0,2%. Но в текущей ситуации” есть большие сомнения, что металлургам удастся наверстать отставание за оставшиеся до конца года три месяца» говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Ситуацию для отрасли усугубляет то, что много дешевой стали на мировом рынке предлагает Китай, добавляет эксперт.

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