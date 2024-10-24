В Беларуси может появиться конкурент «Яндекс Go»2
- 24.10.2024, 21:05
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Подробности.
В Беларуси может появиться новая платформа для онлайн-заказа такси.
Об этом порталу abw.by сообщила руководитель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.
Она отметила, что китайский сервис DiDi проявляет интерес к рынку нашей страны.
Со слов Станкевич, в начале ноября может появиться иностранная юридическая компания, которая будет сотрудничать с белорусами. Цель – наблюдать за развитием ситуации с реестром автоперевозок.
«Если все будет хорошо, то уже в следующем году у нас появится достойная альтернатива «Яндексу». Причем она будет достойной не только для потребителей, но и для перевозчиков и водителей», – заявила Станкевич.
Отметим, что компания DiDi Chuxing была основана в 2012 году в Пекине и занимается развитием сервисов такси, каршеринга и других услуг. Среди инвесторов проекта – компании Alibaba, Tencent и Baidu.
DiDi популярен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и других рынках.
В августе 2020 года сервис начал работать в России, но в 2022-м компания ушла с рынка соседней страны.
Напомним, что МАРТ официально признал сервис «Яндекс Go» монополистом на рынке пассажирских перевозок Беларуси.