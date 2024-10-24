В Беларуси может появиться конкурент «Яндекс Go» 2 24.10.2024, 21:05

1,936

Подробности.

В Беларуси может появиться новая платформа для онлайн-заказа такси.

Об этом порталу abw.by сообщила руководитель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.

Она отметила, что китайский сервис DiDi проявляет интерес к рынку нашей страны.

Со слов Станкевич, в начале ноября может появиться иностранная юридическая компания, которая будет сотрудничать с белорусами. Цель – наблюдать за развитием ситуации с реестром автоперевозок.

«Если все будет хорошо, то уже в следующем году у нас появится достойная альтернатива «Яндексу». Причем она будет достойной не только для потребителей, но и для перевозчиков и водителей», – заявила Станкевич.

Отметим, что компания DiDi Chuxing была основана в 2012 году в Пекине и занимается развитием сервисов такси, каршеринга и других услуг. Среди инвесторов проекта – компании Alibaba, Tencent и Baidu.

DiDi популярен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и других рынках.

В августе 2020 года сервис начал работать в России, но в 2022-м компания ушла с рынка соседней страны.

Напомним, что МАРТ официально признал сервис «Яндекс Go» монополистом на рынке пассажирских перевозок Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com