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В Беларуси может появиться конкурент «Яндекс Go»

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  • 24.10.2024, 21:05
  • 1,936
В Беларуси может появиться конкурент «Яндекс Go»

Подробности.

В Беларуси может появиться новая платформа для онлайн-заказа такси.

Об этом порталу abw.by сообщила руководитель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.

Она отметила, что китайский сервис DiDi проявляет интерес к рынку нашей страны.

Со слов Станкевич, в начале ноября может появиться иностранная юридическая компания, которая будет сотрудничать с белорусами. Цель – наблюдать за развитием ситуации с реестром автоперевозок.

«Если все будет хорошо, то уже в следующем году у нас появится достойная альтернатива «Яндексу». Причем она будет достойной не только для потребителей, но и для перевозчиков и водителей», – заявила Станкевич.

Отметим, что компания DiDi Chuxing была основана в 2012 году в Пекине и занимается развитием сервисов такси, каршеринга и других услуг. Среди инвесторов проекта – компании Alibaba, Tencent и Baidu.

DiDi популярен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и других рынках.

В августе 2020 года сервис начал работать в России, но в 2022-м компания ушла с рынка соседней страны.

Напомним, что МАРТ официально признал сервис «Яндекс Go» монополистом на рынке пассажирских перевозок Беларуси.

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