До +13°С обещают в Беларуси 25 октября 24.10.2024, 21:23

Будет преимущественно без осадков.

В пятницу, 25 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, будет преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 25 октября, в ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит +3… +9 °С, по юго-западу 0… +2 °С, днем будет +7… +13 °С.

В субботу, 26 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер южной четверти 4–9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -2 °С по юго-западу до +6 °С по востоку, днем прогнозируют +8… +15 °С.

В воскресенье, 27 октября, также будет облачно с прояснениями. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти 4–9 м/с. Ночью будет +1… +7 °С, днем ожидается +9… +16 °С.

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