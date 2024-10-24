Путин не стал отрицать переброску войск КНДР в Россию 2 24.10.2024, 21:55

Диктатор России уклонился от прямого ответа на вопрос.

Диктатор России Владимир Путин уклонился от прямого ответа на вопрос, правда ли, что солдаты из КНДР готовятся воевать на стороне России против Украины, пишет The Moscow Times.

Журналист NBC News указал на снимки, свидетельствующие о переброске северокорейских военных на территорию РФ, спросил, что эти люди там делают и не будет ли это еще большей эскалацией.

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР — внутреннее дело двух стран.

«Сегодня ратифицирован наш договор [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве]. Там есть статья 4 [о военной помощи в случае нападения на одну из стран], и мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — отметил Путин.

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщили, что КНДР уже перебросила первую группу солдат во Владивосток для прохождения подготовки, а в общей сложности Пхеньян намерен предоставить Путину четыре бригады общей численностью 12 тыс. человек для участия в войне против Украины.

Помимо этого, на фронт могут отправиться подразделение специального назначения, а также летчики, которые будут управлять российскими Су-25 и МиГ-29.

США также подтвердили присутствие северокорейских военных в России в количестве 3 тыс. человек.

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