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Белорус из Радошковичей дебютировал на самой престижной нью-йоркской сцене

  • 24.10.2024, 22:13
Белорус из Радошковичей дебютировал на самой престижной нью-йоркской сцене
Павел Валужин

Павел Валужин исполнил партию герцога Мантуанского в опере Джузеппе Верди «Риголетто».

Белорус Павел Валужин дебютировал в Нью-Йоркской Метрополитен-опере — одном из самых престижных театров в мире. Информация об этом появилась на сайте американского коллектива, заметило «Зеркало».

Белорус исполнил партию герцога Мантуанского в опере Джузеппе Верди «Риголетто».

Павел Валужин родился в Радошковичах. Окончил Молодечненское музыкальное училище имени Огинского, затем Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. В 2013—2016-м — артист Молодежной оперной программы Большого театра России, в 2016−2018-м — солист оперной труппы Большого театра.

В 2017-м состоялся европейский дебют Валужина в Театре Базеля («Богема» Джакомо Пуччини), за ним последовали выступления в Немецкой опере в Берлине, дрезденской Земперопер, венской Фольксопер, Опере Тулона, на Брегенцском фестивале. С 2018-го — солист Государственной оперы Штутгарта (Германия).

До Валужина из числа белорусов на нью-йоркской сцене выступали только солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук и Ирина Гордей, солистка Национального театра оперы и балета Беларуси Оксана Волкова, а также Александр Рославец, солист Гамбургского оперного театра (Германия).

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