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Президент Южной Кореи подтвердил планы отправить оружие Украине

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  • 24.10.2024, 22:18
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Президент Южной Кореи подтвердил планы отправить оружие Украине
Юн Сок Ёль

Сеул «не будет сидеть сложа руки».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул «не будет сидеть сложа руки», пока КНДР отправляет войска на войну в Украину. Глава государства отметил, что его страна готова принять меры, пишет Associated Press.

«Если Северная Корея направит специальные силы на войну в Украину в рамках сотрудничества России и Северной Кореи, мы будем поддерживать Украину поэтапно и также рассмотрим и реализуем необходимые меры для обеспечения безопасности на Корейском полуострове», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, Сеул готов рассмотреть возможность отправки оружия в Украину, так как предполагаемое развертывание северокорейских войск в России является «провокацией, угрожающей глобальной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Европе».

«Хотя мы сохраняем принцип недопустимости прямых поставок летального оружия, мы также можем более гибко пересмотреть нашу позицию в зависимости от уровня военных действий Северной Кореи», — подчеркнул президент.

В минувший вторник первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё заявил, что Сеул будет принимать «поэтапные меры» против Северной Кореи и России в ответ на их углубляющееся военное сотрудничество. В том числе Южная Корея рассматривает возможность отправки в Украину наступательных и оборонительных вооружений.

Он сделал такое заявление после экстренного заседания президентского Совета национальной безопасности (СНБ). Оно было созвано в связи с информацией разведки о том, что Северная Корея решила отправить около 12 тыс. солдат для помощи России в войне с Украиной, и около 1,5 тыс. из них уже прибыли на Дальний Восток. Там они проходят подготовку в казармах под Хабаровском, «замаскированные» под бурятов и якутов.

В СНБ заявили, что такой шаг представляет «значительную угрозу безопасности» как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является «вопиющим нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих военное сотрудничество с КНДР.

Американский институт изучения войны (ISW) пишет, что Кремль стремится смягчить ситуацию, поскольку беспокоится о том, что Южная Корея отправит военную помощь Украине, и что обострение отношений с Сеулом ударит по безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее южнокорейский МИД вызвал посла РФ Георгия Зиновьева из-за за сведений о привлечении войск КНДР на войну. Однако в Москве ложно представили это событие как добровольную встречу, а не как дипломатический скандал. В посольстве также заявили, что сотрудничество между Россией и КНДР «не направлено против интересов безопасности» Южной Кореи.

Пхеньян, вероятно, отправил на войну в Украину бойцов спецподразделения Западного округа Корейской народной армии, которое считается одним из «самых жестоких в мире», сообщала NIS. 5 октября руководитель КНДР Ким Чен Ын лично посетил лагерь этих военнослужащих: на его глазах они разбивали кулаками и молотами бетонные плиты, которые лежали на телах их товарищей. Обозреватель Bild Петер Тиде назвал этих солдат «боевыми рабами», отмечая, что они воспитывались в полном информационном вакууме и ненависти к НАТО.

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