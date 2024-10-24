Президент Южной Кореи подтвердил планы отправить оружие Украине 7 24.10.2024, 22:18

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Юн Сок Ёль

Сеул «не будет сидеть сложа руки».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул «не будет сидеть сложа руки», пока КНДР отправляет войска на войну в Украину. Глава государства отметил, что его страна готова принять меры, пишет Associated Press.

«Если Северная Корея направит специальные силы на войну в Украину в рамках сотрудничества России и Северной Кореи, мы будем поддерживать Украину поэтапно и также рассмотрим и реализуем необходимые меры для обеспечения безопасности на Корейском полуострове», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, Сеул готов рассмотреть возможность отправки оружия в Украину, так как предполагаемое развертывание северокорейских войск в России является «провокацией, угрожающей глобальной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Европе».

«Хотя мы сохраняем принцип недопустимости прямых поставок летального оружия, мы также можем более гибко пересмотреть нашу позицию в зависимости от уровня военных действий Северной Кореи», — подчеркнул президент.

В минувший вторник первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё заявил, что Сеул будет принимать «поэтапные меры» против Северной Кореи и России в ответ на их углубляющееся военное сотрудничество. В том числе Южная Корея рассматривает возможность отправки в Украину наступательных и оборонительных вооружений.

Он сделал такое заявление после экстренного заседания президентского Совета национальной безопасности (СНБ). Оно было созвано в связи с информацией разведки о том, что Северная Корея решила отправить около 12 тыс. солдат для помощи России в войне с Украиной, и около 1,5 тыс. из них уже прибыли на Дальний Восток. Там они проходят подготовку в казармах под Хабаровском, «замаскированные» под бурятов и якутов.

В СНБ заявили, что такой шаг представляет «значительную угрозу безопасности» как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является «вопиющим нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих военное сотрудничество с КНДР.

Американский институт изучения войны (ISW) пишет, что Кремль стремится смягчить ситуацию, поскольку беспокоится о том, что Южная Корея отправит военную помощь Украине, и что обострение отношений с Сеулом ударит по безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее южнокорейский МИД вызвал посла РФ Георгия Зиновьева из-за за сведений о привлечении войск КНДР на войну. Однако в Москве ложно представили это событие как добровольную встречу, а не как дипломатический скандал. В посольстве также заявили, что сотрудничество между Россией и КНДР «не направлено против интересов безопасности» Южной Кореи.

Пхеньян, вероятно, отправил на войну в Украину бойцов спецподразделения Западного округа Корейской народной армии, которое считается одним из «самых жестоких в мире», сообщала NIS. 5 октября руководитель КНДР Ким Чен Ын лично посетил лагерь этих военнослужащих: на его глазах они разбивали кулаками и молотами бетонные плиты, которые лежали на телах их товарищей. Обозреватель Bild Петер Тиде назвал этих солдат «боевыми рабами», отмечая, что они воспитывались в полном информационном вакууме и ненависти к НАТО.

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