Большинство украинцев считают Беларусь стороной войны и выступают за разрыв отношений 22 24.10.2024, 22:35

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Опрос.

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживают полный разрыв отношений с Беларусью.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, сообщает «Европейская правда».

Согласно результатам опроса, более 78% респондентов считают Беларусь стороной войны против Украины, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 11,2%.

Кроме того, 68% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью вплоть до полного запрета на въезд граждан Беларуси в Украину (кроме тех, кто просит политического убежища).

Не поддерживают этот шаг 19% опрошенных, говорится в сообщении.

Опрос методом face-to-face охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии.

Украина пока сохраняет формальные дипломатические отношения с Беларусью, в то же время украинского посла в Минске нет с весны 2023 года, а в июне его уволили.

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