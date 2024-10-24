Большинство украинцев считают Беларусь стороной войны и выступают за разрыв отношений

Большинство украинцев считают Беларусь стороной войны и выступают за разрыв отношений22
- 24.10.2024, 22:35
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Опрос.
Подавляющее большинство граждан Украины поддерживают полный разрыв отношений с Беларусью.
Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, сообщает «Европейская правда».
Согласно результатам опроса, более 78% респондентов считают Беларусь стороной войны против Украины, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 11,2%.
Кроме того, 68% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью вплоть до полного запрета на въезд граждан Беларуси в Украину (кроме тех, кто просит политического убежища).
Не поддерживают этот шаг 19% опрошенных, говорится в сообщении.
Опрос методом face-to-face охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии.
Украина пока сохраняет формальные дипломатические отношения с Беларусью, в то же время украинского посла в Минске нет с весны 2023 года, а в июне его уволили.