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Зеленский рассказал, что будет содержать внутренний план Украины

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  • 24.10.2024, 22:45
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Зеленский рассказал, что будет содержать внутренний план Украины
Владимир Зеленский

Киев готовит еще один план на период войны.

Украине нужно наполнить внутренний план усиления, который вместе с планом победы обеспечит для страны «правильные ответы на все вызовы этого и следующего года». Об этом в обращении по итогам 24 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

По словам президента, план победы направлен на партнеров, на их определенность, каково место Украины в архитектуре безопасности, а план усиления будет отвечать за позиции страны «на фронте и в тылу».

«Вопрос справедливости в Украине, который стоит очень остро. Наша экономика – наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления нуждаются в четких ответах, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов. Этот внутренний план усиления будет гарантировать Украине и единство», – сказал Зеленский.

О том, что Украина готовит еще один план на период войны, «BBC News Україна» со ссылкой на источники сообщило 23 октября. По данным СМИ, подготовить и презентовать документ украинцам планируют до конца года. Разработку плана Зеленский подтвердил 24 октября.

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