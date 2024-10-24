Зеленский рассказал, что будет содержать внутренний план Украины 5 24.10.2024, 22:45

1,006

Владимир Зеленский

Киев готовит еще один план на период войны.

Украине нужно наполнить внутренний план усиления, который вместе с планом победы обеспечит для страны «правильные ответы на все вызовы этого и следующего года». Об этом в обращении по итогам 24 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

По словам президента, план победы направлен на партнеров, на их определенность, каково место Украины в архитектуре безопасности, а план усиления будет отвечать за позиции страны «на фронте и в тылу».

«Вопрос справедливости в Украине, который стоит очень остро. Наша экономика – наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления нуждаются в четких ответах, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов. Этот внутренний план усиления будет гарантировать Украине и единство», – сказал Зеленский.

О том, что Украина готовит еще один план на период войны, «BBC News Україна» со ссылкой на источники сообщило 23 октября. По данным СМИ, подготовить и презентовать документ украинцам планируют до конца года. Разработку плана Зеленский подтвердил 24 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com