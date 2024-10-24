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Кандидат в президенты Румынии агитировал игрой на гитаре в радиоэфире

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  • 24.10.2024, 22:59
Кандидат в президенты Румынии агитировал игрой на гитаре в радиоэфире

Бывший премьер-министр страны исполнил My Way Фрэнка Синатры.

Бывший премьер-министр Румынии и лидер партии Forța Dreptei («Сила правых») Людовик Орбан сыграл в эфире радио DigiFM две песни на гитаре.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Орбан, который считается аутсайдером президентской кампании в Румынии, сыграл на гитаре две песни – Epilog румынской группы Vama Veche и My Way Фрэнка Синатры.

Орбан рассказал ведущим, что сначала учился игре на гитаре в музыкальной школе, а впоследствии стал самоучкой, потому что учитель постоянно бил его по пальцам, когда он ошибался.

Лидер Forța Dreptei после выступления также сказал, что ожидает, что «все другие кандидаты набросятся» на него.

Людовик Орбан основал «Силу правых» в декабре 2021 года после того, как год пробыл главой правительства, но возглавляемая им тогда Национально-либеральная партия провалилась на парламентских выборах.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

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