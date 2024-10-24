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Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

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  • 24.10.2024, 23:32
Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО
Олаф Шольц

По его словам, приглашение Украины в Альянс не стоит на повестке дня.

Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Поэтому приглашение Украины в Альянс не стоит на повестке дня.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает ZDF.

Шольц напомнил, что НАТО приняло решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, «пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого».

«Воюющая страна не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашения обычно довольно быстро связывают с членством», - добавил он.

Более того, канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

«Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее», - подчеркнул он.

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