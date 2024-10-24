Возле Австралии поймали сельдяного короля 24.10.2024, 0:59

Говорят, это не к добру.

Сельдяной король — очень редкая добыча для этого региона. Рыбу удалось случайно поймать у берегов Северной территории Австралии, пишет Daily Mail. Фото с трехметровой рыбой выложил Кертис Петерсон, капитан прогулочного судна.

Сельдяной король, или иначе ремень-рыба, считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров.

Большую часть жизни эта рыба проводит на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимается к поверхности моря.

Ихтиологам известны всего 3 вида этих рыб.

С древних времен считается, что появление сельдяного короля в поверхностных водах является знаком скорого катаклизма.

В частности, перед разрушительным землетрясением 2011 года в Японии на пляжи страны выбросило около двух десятков таких рыб.

Также в августе сообщалось, что землетрясение в Калифорнии произошло через 2 дня после того, как неподалеку заметили сельдяного короля.

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