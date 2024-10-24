Возле Австралии поймали сельдяного короля
- 24.10.2024, 0:59
Говорят, это не к добру.
Сельдяной король — очень редкая добыча для этого региона. Рыбу удалось случайно поймать у берегов Северной территории Австралии, пишет Daily Mail. Фото с трехметровой рыбой выложил Кертис Петерсон, капитан прогулочного судна.
Сельдяной король, или иначе ремень-рыба, считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров.
Большую часть жизни эта рыба проводит на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимается к поверхности моря.
Ихтиологам известны всего 3 вида этих рыб.
С древних времен считается, что появление сельдяного короля в поверхностных водах является знаком скорого катаклизма.
В частности, перед разрушительным землетрясением 2011 года в Японии на пляжи страны выбросило около двух десятков таких рыб.
Также в августе сообщалось, что землетрясение в Калифорнии произошло через 2 дня после того, как неподалеку заметили сельдяного короля.