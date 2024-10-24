закрыть
24 октября 2024, четверг, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Грузии допустила свой арест после выборов

  • 24.10.2024, 3:42
Президент Грузии допустила свой арест после выборов
Саломе Зурабишвили

Такой сценарий вероятен, если пророссийская «Грузинская мечта» победит на парламентских выборах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее могут арестовать. Такой сценарий вероятен, если пророссийская партия «Грузинская мечта» победит на парламентских выборах.

Заявление Зурабишвили приводит грузинский телеканал Mtavari.

Президента Грузии попросили спрогнозировать, что будет, если «Грузинская мечта» одержит победу на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 26 октября.

«Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму», - ответила Зурабишвили.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов