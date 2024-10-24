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Под Челябинском вспыхнули массовые беспорядки

  • 24.10.2024, 23:25
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Под Челябинском вспыхнули массовые беспорядки

Протестующие жгут дома и автомобили.

Десятки человек задержаны в городе Коркино, который находится в 35 километрах от Челябинска и входит в состав агломерации Большой Челябинск, после произошедших там в четверг массовых беспорядков, передает «Радио Свобода».

Беспорядки начались после убийства местной жительницы, которая работала в такси. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в ее же машине.

Вечером в четверг жители Коркино собрались на народный сход возле дома, который принадлежит представителям цыганской диаспоры, объявив виновными в преступлении двух приезжих. По сообщениям местных телеграм-каналов и очевидцев, дом забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. После этого на место прибыли сотрудники спецподразделений, которым пришлось оцепить здание и отогнать от него разъяеренную толпу.

В результате разрозненные группы граждан разошлись по городу и подожгли еще два дома и несколько автомобилей, которые, по их информации, принадлежали цыганам. В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что огонь оперативно тушат сотрудники ведомства.

На произошедшее отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он заявил, что в Коркино выехали два его заместителя и подразделения сил специального назначения Росгвардии, а также пообещал «поддержку и помощь» семье погибшей женщины.

Местное издание 74.ru сообщило, что представители цыганской диаспоры массово уезжают в соседний город Еманжелинск, и что в отделы полиции Коркино доставлены минимум 30 человек из числа погромщиков. К отделам также стягиваются местные жители для поддержки задержанных.

Также сообщается о задержании одного из подозреваемых в убийстве женщины - 17-летнего подростка. По предварительной версии, между таксисткой и подозреваемым, который ехал в её машине, произошёл конфликт, в ходе которого он «причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки».

В региональном управлении Следственного комитета при этом отметили, что причастность подростка к преступлению пока официально не подтверждена.

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