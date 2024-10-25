Президент Грузии допустила свой арест после выборов
- 25.10.2024, 3:42
Такой сценарий вероятен, если пророссийская «Грузинская мечта» победит на парламентских выборах.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее могут арестовать. Такой сценарий вероятен, если пророссийская партия «Грузинская мечта» победит на парламентских выборах.
Заявление Зурабишвили приводит грузинский телеканал Mtavari.
Президента Грузии попросили спрогнозировать, что будет, если «Грузинская мечта» одержит победу на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 26 октября.
«Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму», - ответила Зурабишвили.