50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: как Россия готовит войска КНДР для войны против Украины 13 25.10.2024, 7:48

8,492

В ГУР раскрыли подробности.

Первые подразделения военных из Северной Кореи уже находятся в Российской Федерации. А именно 23 октября 2024 года они были замечены в Курской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как страна-агрессор готовит корейцев для войны против Украины. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла.

«Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - «Барановский» (Уссурийск), «Донгуз» (Улан-удэ), «Екатеринославский» (Екатеринславка), 24 и (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).

На согласование военных из Северной Кореи, которые Россия намерена привлечь в войне против Украины, выделяют несколько недель.

По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

«В Кремле возлагают незаурядные надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом», – резюмировали в ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com