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Лаврова поймали за непристойным делом на саммите БРИКС

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  • 25.10.2024, 7:55
  • 21,606
Лаврова поймали за непристойным делом на саммите БРИКС

Алиев скромно отвел глаза.

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова поймали за непристойным делом на саммите БРИКС в Казани.

Во время выступления российского диктатора Владимира Путина Лавров, который сидел прямо за спиной своего начальника, неожиданно засунул палец в нос и начал в нем ковыряться.

Поскольку в этот момент объективы камер были сосредоточены на Путине, который обращался к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, действия находившегося рядом Лаврова также попали в трансляцию, передает «Диалог.UA».

На кадрах можно заметить, как азербайджанский лидер скромно отвел взгляд.

Однако это не единственный конфуз, который приключился с главой МИД РФ на заседании в Казани. В объективы камер также попал момент, как проходящий мимо один из участников саммита наступил Лаврову на ногу, но не стал извиняться, а просто пошел дальше, будто ничего и не произошло.

Это разозлило российского министра, в трансляции было видно, как он начал что-то эмоционально высказывать, чем рассмешил сидевшего рядом помощника Путина Юрия Ушакова.

Судя по всему, реакция Лаврова на этот инцидент была нецензурной.

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