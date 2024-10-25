Лукашенко испугался лететь самолетом из Казани?3
- 25.10.2024, 8:00
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Диктатор начал на месте присматривать вертолет.
В завершение поездки на саммит БРИКС уже перед вылетом из Казани Александр Лукашенко осмотрел вертолет Ми-38 с VIP-салоном.
«Александр Лукашенко в рамках визита в Казань на саммит БРИКС ознакомился с продукцией Казанского вертолетного завода. Его сопровождал Раис Татарстана Рустам Минниханов», — сообщила пресс-служба главы республики.
Лукашенко сначала «впечатлил легкий многоцелевой «Ансат» в медицинском исполнении», а затем ему показали «Ми-38» с VIP-салоном.
«Он отметил, что у него очень вместительный салон и, несмотря на габариты, высокая скорость — больше, чем у «Ми-8», — сообщила пресс-служба.
Напомним, что летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в интервью Сharter97.org заявил, что самолет Лукашенко при перелете из Казани может ждать катастрофа.