Взрывы в Киеве: из-за атаки РФ загорелись деревья 2 25.10.2024, 8:15

4,468

На столицу Украины российские дроны заходили двумя большими волнами.

В ночь на 25 октября российские оккупанты запустили по Киеву ударные дроны - это была уже пятнадцатая воздушная атака на столицу за этот месяц. В Киеве и области дважды за ночь работала противовоздушная оборона.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, армия РФ применила исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории Курской области и Краснодарского края.

На столицу Украины российские дроны заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три часа ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа.

За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины.

В Дарницком районе города из-за обломков сбитых БПЛА загорелись деревья и трава. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com