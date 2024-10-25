Взрывы в Киеве: из-за атаки РФ загорелись деревья

Взрывы в Киеве: из-за атаки РФ загорелись деревья2
- 25.10.2024, 8:15
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На столицу Украины российские дроны заходили двумя большими волнами.
В ночь на 25 октября российские оккупанты запустили по Киеву ударные дроны - это была уже пятнадцатая воздушная атака на столицу за этот месяц. В Киеве и области дважды за ночь работала противовоздушная оборона.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, армия РФ применила исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории Курской области и Краснодарского края.
На столицу Украины российские дроны заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три часа ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа.
За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины.
В Дарницком районе города из-за обломков сбитых БПЛА загорелись деревья и трава. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.