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Израиль ликвидировал террориста, приказавшего убить заложников в Секторе Газа

  • 25.10.2024, 8:21
  • 3,112
Израиль ликвидировал террориста, приказавшего убить заложников в Секторе Газа

В ООН подтвердили успех операции.

Армия Израиля провела операцию, в ходе которой был убит террорист, который в сентябре приказал убить израильских заложников в бомбоубежище Реим в Секторе Газа.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что террорист был убит во время операции военных.

«Мы ликвидировали террориста «Нухба», который руководил резней в бомбоубежище Реим. По иронии судьбы, этот террорист также работал на БАПОР (Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, UNRWA, - ред.) Мы продолжим поиски и найдем всех причастных к этой жестокой резне», - сказал спикер.

Хагари также добавил, что террористы ХАМАС до сих пор удерживают в заложниках в Секторе Газа 101 человека. Военные обязуются вернуть их домой.

Отметим, что «Нухба» - это спецподразделение бригад Аль-Касам, военного крыла ХАМАС. Термин используется израильтянами для обозначения боевиков группировки.

В ООН подтвердили ликвидацию террориста

В БАПОР отметили, что убитого террориста звали Мухаммед Абу Аттави и что он действительно был сотрудником этой организации.

По данным агентства, имя Аттави было включено в письмо, полученное палестинским агентством по делам беженцев от Израиля в июле, в котором содержался список из 100 сотрудников, которые также якобы были членами вооруженных группировок, в частности ХАМАС.

«Генеральный комиссар БАПОР немедленно отреагировал на это письмо, заявив, что любое обвинение воспринимается серьезно. Он призвал (правительство Израиля) сотрудничать с агентством, предоставив больше информации, чтобы оно могло принять меры. На сегодняшний день агентство не получило никакого ответа на это письмо», - сказала директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума.

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