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С какими авто владельцы не хотят расставаться даже после 15 лет эксплуатации

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  • 25.10.2024, 8:38
  • 6,970
С какими авто владельцы не хотят расставаться даже после 15 лет эксплуатации

Топ-13 моделей.

В США провели исследование лояльности владельцев авто. Оно определило, какие машины дольше всего остаются в одних руках и не перепродаются. Его детали опубликовали на сайте iSeeCars.

В рамках исследования проанализировали данные по 929 000 авто, выпущенных с 1981 по 2009 год и проданных в 2024 году. Эксперты определили процент авто той или иной модели, которые задерживаются у одного владельца на 15 лет и более.

Выяснилось, что чаще всего владельцы не хотят расставаться с японскими авто. 12 из 13 моделей представляют страну Восходящего Солнца, а больше всего среди них Toyota — сразу 7. Лидерами рейтинга являются гибриды Toyota Highlander и Camry.

Какие авто не хотят продавать владельцы:

Toyota Highlander Hybrid — 7,0% авто в одних руках 15 лет и более

Toyota Camry Hybrid — 6,9%.

Toyota Highlander — 6,6%.

Toyota Tacoma — 6,4%.

Toyota Prius — 6,3%.

Honda CR-V — 6,3%.

Ford Escape Hybrid — 6,3%.

Toyota RAV4 — 6,2%.

Lexus IS 350 — 5,8%.

Nissan Versa — 5,7%.

Toyota Tundra — 5,5%.

Honda Ridgeline — 5,5%.

Subaru Forester — 5,5%.

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