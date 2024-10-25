С какими авто владельцы не хотят расставаться даже после 15 лет эксплуатации

С какими авто владельцы не хотят расставаться даже после 15 лет эксплуатации8
- 25.10.2024, 8:38
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Топ-13 моделей.
В США провели исследование лояльности владельцев авто. Оно определило, какие машины дольше всего остаются в одних руках и не перепродаются. Его детали опубликовали на сайте iSeeCars.
В рамках исследования проанализировали данные по 929 000 авто, выпущенных с 1981 по 2009 год и проданных в 2024 году. Эксперты определили процент авто той или иной модели, которые задерживаются у одного владельца на 15 лет и более.
Выяснилось, что чаще всего владельцы не хотят расставаться с японскими авто. 12 из 13 моделей представляют страну Восходящего Солнца, а больше всего среди них Toyota — сразу 7. Лидерами рейтинга являются гибриды Toyota Highlander и Camry.
Какие авто не хотят продавать владельцы:
Toyota Highlander Hybrid — 7,0% авто в одних руках 15 лет и более
Toyota Camry Hybrid — 6,9%.
Toyota Highlander — 6,6%.
Toyota Tacoma — 6,4%.
Toyota Prius — 6,3%.
Honda CR-V — 6,3%.
Ford Escape Hybrid — 6,3%.
Toyota RAV4 — 6,2%.
Lexus IS 350 — 5,8%.
Nissan Versa — 5,7%.
Toyota Tundra — 5,5%.
Honda Ridgeline — 5,5%.
Subaru Forester — 5,5%.