Путин заявил, что получил «секретное» предложение от Киева

Путин заявил, что получил «секретное» предложение от Киева6
- 25.10.2024, 8:47
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Через Турцию.
Российский диктатор Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия якобы хочет завершить «конфликт» в Украине «как можно быстрее и желательно мирными способами». В представлении главы государства-агрессора, произойти это должно путем выполнения Киевом всех требований Москвы, включая отказ от украинских регионов, частично оккупированных РФ.
Также Путин заявил, что в сентябре этого года на Генассамблее ООН Украина якобы передала России через Турцию некое предложение. Диктатора РФ цитируют пропагандисты РИА «Новости».
Выступая перед собравшимися в Казани журналистами из разных стран (включая «недружественные», как подчеркивала представительница МИ РФ Мария Захарова), Путин в очередной раз взялся выстраивать для начавшей агрессивную полномасштабную войну России имидж «миролюбивой» страны.
По его словам, Россия, как и другие члены БРИКС, якобы настроена на то, чтобы «конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными способами».
Диктатору импонирует предложение Китая и Бразилии, предполагающее прекращение боевых действий и нейтральный статус Украины. В довесок к этому Путин хочет отказа Украины от части своей территории, оккупированной российскими войсками.
По его словам, в Москве «готовы рассматривать любые варианты, исходя из реалий, которые складываются на земле».
«И не готовы ни на что другое», — добавил глава государства-агрессора.
Также Путин выдал, что в сентябре, в ходе сессии Генассамблеи ООН, Киев якобы искал контактов с Москвой и передал через представителя Турции некое предложение. Тот же уведомил о полученной информации Кремль. В чем состояло это самое «предложение», диктатор не сказал, вместо этого в очередной раз обвинив Украину в нежелании вести переговоры.
«Уже на следующий день Украина вновь заявила об отказе от любых переговоров. После этого Владимир Зеленский озвучил на заседании Верховной рады очередной «план победы», подтвердив неготовность к диалогу», – пишут пропагандисты РИА «Новости».
При этом Путин выдал, что украинские власти якобы не хотят прекращения войны, чтобы избежать проведения выборов, которые должны состояться после отмены режима военного положения.
«Видимо, к этому не готовы. Мяч на их стороне», — сказал диктатор РФ.