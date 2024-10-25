закрыть
25 октября 2024, пятница, 10:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В Беларуси мог быть дефицит чего угодно»

  • 25.10.2024, 8:52
  • 2,298
«В Беларуси мог быть дефицит чего угодно»

Как белорусский анестезиолог работает в интенсивной терапии в Варшаве.

Михаил — анестезиолог-реаниматолог с восьмилетним стажем. Он начинал карьеру в Беларуси, а в последние полтора года работает в Польше. Здесь он специализируется на пациентах, имеющих проблемы с сердцем. Он рассказал MOST о своей работе, заработке и сравнил подготовку специалистов в Беларуси и Польше.

Имя собеседника издания изменено.

Михаил специализируется на кардиоанестезиологии. Он занимается пациентами, которых оперируют по поводу проблем с сердцем. Работает он и в операционной, и в отделении реанимации — в Польше оно называется отделением интенсивной терапии. Нередко ему приходится работать с пациентами в крайне тяжелом состоянии.

— Люди моей специальности — это такие адреналиновые наркоманы. Кто-то адреналина добивается прыжком с парашютом, а мы — в операционной. Нам нравится это напряжение, когда в любой момент что-то может случиться, что-то может пойти не так и нужно быстро на это отреагировать, — рассказывает Михаил.

В операционной в обязанности Михаила входит заложение катетеров в артерии и вены (через них затем ведется подача лекарств и мониторирование артериального давления), а также интубация, анестезия и контроль всех параметров пациента во время операции. Расчет дозировок препаратов — также задача анестезиолога.

После операции пациента перевозят в отделение интенсивной терапии.

— Там он наблюдается на аппарате искусственной вентиляции легких какое-то время. И если все стабильно, то мы пациента экстубируем. То есть достаем эту трубку, через которую он дышал вместе с аппаратом. Дальше в зависимости от его состояния, от того, какой была операция, либо продолжаем интенсивную терапию, либо, например, на следующий день переводим в обычное отделение кардиохирургии.

В интенсивную терапию попадают не только хирургические больные. Сердечная недостаточность или недостаточность какой-либо системы организма, сепсис — также повод для госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Получил разрешение на пять лет

Белорус закончил медицинский университет в Витебске, там же проходил интернатуру, а затем шесть с половиной лет работал в Витебске в больнице.

Переехав в Польшу, Михаил получил разрешение Министерства здравоохранения, позволяющее работать в этой стране в течение пяти лет. За это время специалист должен подтвердить белорусский диплом, сдав нострификационный экзамен. После этого белорус будет приравниваться к выпускнику польского вуза и должен будет пройти последипломную практику (staż podyplomowy) — в течение года ездить по клиникам с короткими стажировками, работая в разных отделениях и с разными категориями пациентов.

Однако Михаил ожидает, что в ближайшее время выйдет постановление о том, что если иностранный медик отработал два года по разрешению Минздрава, то стажировку можно отдельно не проходить.

«В Беларуси становишься самостоятельным специалистом за семь лет, а здесь только на 14-й год»

Сравнивая подготовку специалистов в Беларуси и Польше, Михаил говорит, что в Беларуси молодого медика довольно быстро могут отправить работать как самостоятельного специалиста. В этом он видит риски:

— Едва окончив интернатуру, вы тут же становитесь врачом, который может ехать в самый маленький городок и будет дежурить там один и в реанимации, и в операционной. И это не очень хорошо. Я считаю, что за год интернатуры невозможно сделать врача-специалиста.

В Польше же после прохождения последипломной стажировки врач выбирает специализацию. Далее, если речь идет об анестезиологии, его ждет шестилетняя резидентура. Только на третьем году резидентуры он может оставаться один в операционной, но и тогда в шаговой доступности в этот момент должен находиться врач-специалист. И только спустя еще три года он становится самостоятельным анестезиологом.

— Выходит, в Беларуси ты становишься самостоятельным специалистом за семь лет, а здесь только на 14-й год. В польском варианте есть один небольшой минус — у врача привычка самостоятельно принимать решения вырабатывается позже. Но в целом я поддерживаю именно такой подход. Так будет безопаснее для пациентов, — говорит Михаил.

«В Беларуси мог быть дефицит чего угодно»

Беларус уже успел поработать в двух крупных клиниках Варшавы. Говорит, сейчас его зарплата в три раза выше, чем была на родине. А условия работы — лучше. Это касается в том числе доступности лекарств и расходных материалов.

— Мне нужны конкретные препараты — у меня они есть, нужны расходники, специальные катетеры — у меня они есть. Нужны специфические анализы — они тоже будут. Бери и делай. В Беларуси мог быть дефицит чего угодно. Бывало, что в каком-то году не внесли в реестр определенный препарат. У меня создалось впечатление, что в медицину в Польше вкладывается куда больше денег, — говорит Михаил.

Еще одно отличие, которое отмечает белорус, — в Польше нет норматива времени, которое пациент должен провести в больнице после операции. Врачи стараются рассматривать каждый случай индивидуально и, если видят, что нет острой необходимости в дальнейшем пребывании в госпитале, отправляют пациента домой. Так быстрее освобождаются места для новых больных.

А вот в отделении неотложной помощи (SOR) пациенты, наоборот, проводят больше времени. В Польше такие отделения больше по размеру и предназначены для длительного пребывания.

— В Беларуси после оказания помощи и диагностики вас переводят в какое-то профильное отделение. Здесь же в SOR пациент получает полноценное лечение и может прямо оттуда быть выписан. Какой из этих подходов лучше — польский или белорусский, сказать не могу. Мне почему-то кажется, что лучшим выходом было бы найти какой-то средний вариант, — говорит Михаил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов