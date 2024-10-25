Трамп и Харрис сравнялись по поддержке в семи ключевых штатах
- 25.10.2024, 8:55
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Опрос Bloomberg.
Во всех семи ключевых колеблющихся штатах кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп идут вровень — с 49% поддержки на каждого, свидетельствуют данные опроса BloombergNews/Morning Consult.
Как отмечают журналисты, общая статистическая погрешность опроса составляет 1 процент. Результаты указывают на то, что в предвыборной гонке может победить любой из кандидатов — после кампаний, отмеченной беспрецедентными потрясениями, включавшими отказ от выборов действующего президента США Джо Байдена и два покушения на Дональда Трампа.
Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, отмечают в Bloomberg, кампания Трампа направлена на мобилизацию избирателей, которые обычно не приходят на выборы, в то время как Харрис в последнее время пытается воодушевить женский электорат и получить голоса умеренных республиканцев, которые не являются сторонниками ее оппонента.
Согласно опросу, Харрис превосходит своего соперника по некоторым личным качествам, которые могут помочь ей с этими недовольными Трампом республиканцами. Когда у респондентов-избирателей в колеблющихся штатах спрашивали, какой из кандидатов лучше всего описывается фразой «психически здоровый, честный и сострадательный», они выбрали Харрис с большим отрывом. Кроме того, они также были более склонны называть Трампа «опасным».
Но при этом кандидат от республиканцев рассматривается респондентами как имеющий свои собственные сильные стороны, и большинство из этих избирателей считают, что Трамп «опытный, патриотичный и сильный лидер».
Кроме того, Трамп среди респондентов имеет преимущество в самом важном вопросе — экономике. Около 50% вероятных избирателей в колеблющихся штатах говорят, что доверяют ему больше в решении этой проблемы (а 45% доверяют Харрис).
Причем она добилась большей поддержки в вопросе экономики, чем действующий президент Джо Байден, но полностью нивелировать преимущество Трампа у Харрис не получилось. Данный фактор, может оказаться решающим препятствием для ее избирательной кампании, подытожили в Bloomberg.