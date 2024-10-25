«Критическая ситуация»: Минздрав Беларуси бьет тревогу 5 25.10.2024, 9:07

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Из-за высокотехнологического оборудования для детских хирургов.

В Министерстве здравоохранения бьют тревогу по поводу высокотехнологического оборудования для детей. По данным ведомства, износ его уже достигает 100%. Об этом говорится во внутреннем отчете «Итоги работы органов и организаций здравоохранения в 2023 году», который получило «Зеркало».

— Изношенность высокоспециализированного оборудования (свыше десяти лет) в настоящее время приближается к 100%, — говорится в отчете Минздрава. — Критическая ситуация сложилась с лапароскопическим, эндоскопическим оборудованием и инструментами в областных и межрайонных больницах. Практически все имеющееся в регионах эндоскопическое оборудование (80,5%) — среднего и низкого уровня, что не позволяет провести полноценные диагностические исследования и затрудняет установление диагноза, особенно в возрастной группе до года.

Ведомство говорит, что в стране есть проблемы и со специализированным эндоскопическим оборудованием, чтобы проводить колоноскопию детям младше пяти-семи лет и гибкую бронхоскопию детям до десяти лет. Поэтому из всех бронхоскопий, проведенных в стране в 2023 году, 83% прошли в РНПЦ детской хирургии и Гомельской областной детской клинической больнице.

— За последние 30 лет не было централизованных закупок эндоскопического оборудования для детей, за последние 15 лет — закупок специализированного лапароскопического оборудования для детей, — озвучивает причину плачевного состояния министерство.

В краткосрочной перспективе решать проблему предлагают, организовав централизованную закупку современного видеоэндоскопического оборудования (гибкая эндоскопия) и лапароскопических инструментов. В долгосрочной — говорят о необходимости «системного подхода» к закупкам оборудования. Почему эти меры не предприняли раньше, в отчете не сказано.

По данным Минздрава, в Беларуси хирургическая помощь детям оказывается в РНПЦ детской хирургии, а также в шести областных и пяти межрайонных хирургических отделениях. Также в пяти крупных районных хирургических отделениях для взрослых есть места для детей. Всего на конец 2023 года в стране было 669 хирургических коек для детей (включая 145 в РНПЦ детской хирургии).

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