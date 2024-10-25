закрыть
25 октября 2024, пятница, 10:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Критическая ситуация»: Минздрав Беларуси бьет тревогу

5
  • 25.10.2024, 9:07
  • 3,878
«Критическая ситуация»: Минздрав Беларуси бьет тревогу

Из-за высокотехнологического оборудования для детских хирургов.

В Министерстве здравоохранения бьют тревогу по поводу высокотехнологического оборудования для детей. По данным ведомства, износ его уже достигает 100%. Об этом говорится во внутреннем отчете «Итоги работы органов и организаций здравоохранения в 2023 году», который получило «Зеркало».

— Изношенность высокоспециализированного оборудования (свыше десяти лет) в настоящее время приближается к 100%, — говорится в отчете Минздрава. — Критическая ситуация сложилась с лапароскопическим, эндоскопическим оборудованием и инструментами в областных и межрайонных больницах. Практически все имеющееся в регионах эндоскопическое оборудование (80,5%) — среднего и низкого уровня, что не позволяет провести полноценные диагностические исследования и затрудняет установление диагноза, особенно в возрастной группе до года.

Ведомство говорит, что в стране есть проблемы и со специализированным эндоскопическим оборудованием, чтобы проводить колоноскопию детям младше пяти-семи лет и гибкую бронхоскопию детям до десяти лет. Поэтому из всех бронхоскопий, проведенных в стране в 2023 году, 83% прошли в РНПЦ детской хирургии и Гомельской областной детской клинической больнице.

— За последние 30 лет не было централизованных закупок эндоскопического оборудования для детей, за последние 15 лет — закупок специализированного лапароскопического оборудования для детей, — озвучивает причину плачевного состояния министерство.

В краткосрочной перспективе решать проблему предлагают, организовав централизованную закупку современного видеоэндоскопического оборудования (гибкая эндоскопия) и лапароскопических инструментов. В долгосрочной — говорят о необходимости «системного подхода» к закупкам оборудования. Почему эти меры не предприняли раньше, в отчете не сказано.

По данным Минздрава, в Беларуси хирургическая помощь детям оказывается в РНПЦ детской хирургии, а также в шести областных и пяти межрайонных хирургических отделениях. Также в пяти крупных районных хирургических отделениях для взрослых есть места для детей. Всего на конец 2023 года в стране было 669 хирургических коек для детей (включая 145 в РНПЦ детской хирургии).

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов