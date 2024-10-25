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Беларусь ввела обязательную регистрацию грузовиков на границе с Польшей

  • 25.10.2024, 9:16
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Беларусь ввела обязательную регистрацию грузовиков на границе с Польшей

Как встать в электронную очередь?

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси 24 октября сообщил о важных нововведениях в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей. Теперь водителям грузовиков, ожидающих выезда в соседнюю страну, в обязательном порядке нужно встать в электронную очередь. В ведомстве объяснили нюансы электронной регистрации, пишет «Телеграф».

Какие документы нужны для регистрации в электронной очереди?

В ГТК пояснили, что ввели электронную очередь на границе для «упорядочения движения грузовиков» и «обеспечения безопасности дорожного движения». При этом там подчеркнули, что новый режим на этом участке границы — временный.

Чтобы зарегистрироваться в системе, водителю фуры потребуются следующие документы:

техпаспорт;

требование, выданное в соответствии с п. 4 постановления № 247 с записью «перегрузка» или «перецепка», заверенное печатью должностного лица таможни (если того требует законодательство).

Зарегистрировать транспортное средство, которому необходима перегрузка/перецепка, можно только после завершения этих операций.

Где можно пройти регистрацию?

В ведомстве пояснили, что при отсутствии последнего документа зарегистрироваться в электронной очереди можно только в следующих приграничных локациях:

транспортно–логистическом центре (ТЛЦ) «Брест-Белтаможсервис» (г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 45 А);

ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2»(Брестский район, Клейниковский с/с, 10, 2.0 км юго-западнее аг. «Клейники»);

ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-3» (г. Брест, ул. Инженерная, 19);

временная зона таможенного контроля «Козловичи-2» (г. Брест, ул. Клейниковская, 121/9);

стоянка «Южная» (г. Брест, ул. Лыщицкая, 101);

call-центр для регистрации совершения грузовых операций, расположенный в гостинице «Белтаможсервис» (Брестский район, Клейниковский с/с, 12);

стоянка СП «Веставто» (г. Брест, ул. Коммерческая,17).

Те грузовики, которые имеют право въезжать на территорию пункта пропуска из зоны ожидания вне очереди, также могут зарегистрироваться в системе непосредственно в зоне ожидания перед КПП «Козловичи».

Более того, там же разрешили регистрироваться любым грузовикам до 15:00 пятницы, 25 октября.

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Где и как ждать вызова на КПП?

Регистрации пообещали вести в порядке очередности — по времени предоставления документов, а после этого водителям разрешили размещать свой грузовик на любой разрешенной парковке в Бресте.

О вызове в зону ожидания перед пунктом пропуска «Козловичи» водителей обязаны будут информировать также удаленно — размещая соответствующую информацию на официальном интернет-портале оператора зоны ожидания по ссылке, посредством СМС-сообщения или звонка на телефон (за эти услуги, в отличие от информации на сайте, водителям придется заплатить).

После вызова на КПП у водителя будет не больше двух часов, чтобы доехать до зоны ожидания. Если он не впишется в этот промежуток и опоздает, регистрацию транспортного средства аннулируют, причем без права на восстановление.

«При этом услуга считается оказанной в полном объеме, денежные средства возврату не подлежат», — подчеркнули в ГТК.

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