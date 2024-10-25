Белоруска пожаловалась на «копченых» тараканов в минском магазине

Белоруска пожаловалась на «копченых» тараканов в минском магазине4
- 25.10.2024, 9:27
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«Они везде».
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как утверждает, «копченого» таракана, который лежал между кусками курицы на витрине в минском магазине торговой сети «Евроопт». Комментаторы принялись гадать, от чего «откинулось» насекомое.
@ir.rina_gor99 Зашли мы значит вечерком в евроопт…#евроопт#тараканы ♬ Funny - Gold-Tiger
«В «Евроопте» не только курочка копченая, но и тараканы», — написала автор на видео.
«Таракан попробовал курицу и откинулся. Вот и покупай после такого», — написал один комментатор.
«Ооо, работала в «Евроопте», как кишат там, они везде и повсюду», — поделилась другая.
«Не мешайте, он загорает», — предположила третья.
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В одном из комментариев автор заявила, что «при сделанном замечании» работнице та «даже не шевельнулась пойти его [таракана] убирать». Однако позже девушке, с ее слов, написали представители торговой сети. Что ответили, не сообщила.
«Это копченый сверчок, деликатес, «Евроопт» просто нащупывает рынок», — высказал свое видение еще один пользователь TikTok.
«Не таракан, а комплимент от шефа. Что вы понимаете в высокой кухне?» — пошутил другой.