WSJ: Россия передавала хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море

WSJ: Россия передавала хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море3
- 25.10.2024, 9:38
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Хуситы не стреляли по кораблям, которые шли под российским флагом.
Йеменские повстанцы-хуситы использовали данные российских спутников для атак беспилотниками и ракетами по торговым судам в Красном море, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) два европейских военных чиновника и еще один источник, знакомый с ситуацией.
По словам одного из них, данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции, которые находились в Йемене. Это помогло повстанцам существенно «расширить масштабы своих ударов», утверждают собеседники WSJ.
Хуситы стали атаковать западные суда в Красном море после начала войны между Израилем и ХАМАС осенью прошлого года. С ноября 2023-го группировка обстреляла более 100 судов, потопив два из них и захватив одно.
Атаки йеменских повстанцев привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда по более протяженному маршруту вокруг Африки. К апрелю 2024 года США потратили около $1 млрд на уничтожение беспилотников и ракет хуситов и защиту судоходства в Красном море.
В июне президент РФ Владимир Путин пригрозил начать поставки оружия противникам Запада в ответ на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения удара по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по объектам тех стран, которые делают это в отношение России», — говорил Путин.
После этого источники Reuters сообщили, что Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с хуситами о передаче боевой группировке противокорабельных ракет «Яхонт» (также известных как П-800 «Оникс»). Как отмечали собеседники агентства, это может увеличить угрозу для защищающих торговые суда военных кораблей США и стран ЕС, однако Москва пока не приняла окончательного решения.
Между тем, по данным Bloomberg, до сих пор йеменские повстанцы-хуситы чаще всего атаковали торговые суда, перевозившие российские товары. Еще в начале года повстанцы обещали, что не будут бить по российским и китайским судам. Однако из 83 кораблей, пострадавших от атак в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года, 19% вышли из российских портов. Все суда, на которые нападали хуситы, были нефтяными танкерами и контейнеровозами.
Как уточняет Bloomberg, хуситы не стреляли по кораблям, которые шли под российским флагом, но нападали на суда с моряками — гражданами РФ. При этом многие корабли перед атакой передавали спутниковые сигналы «экипаж из России» и «на борту русские».