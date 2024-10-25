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Лукашенко психанул в Казани

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  • 25.10.2024, 9:44
  • 9,294
Лукашенко психанул в Казани

Накажет ли Кремль диктатора за «дешевый понт»?

В кулуарах саммита БРИКС в Казани Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что пойдет на своей очередной «президентский» срок. Однако уже через несколько часов пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт объяснила, что ответ Лукашенко об участии в выборах «был не настолько однозначный», пишет udf.

«Лукашенко задали вопрос — он ответил. Причем ответ был не настолько однозначный. Он сказал: «Если сторонники скажут, и ситуация в Беларуси так будет складываться, то [Лукашенко] будет выдвигать свою кандидатуру», - уточнила Эйсмонт.

Почему пресс-секретарю Лукашенко понадобилось фактически дезавуировать заявление своего шефа? Ответ на этот вопрос дает телеграм-канал «Ник и Майк»:

— С «выборами» синепалый психанул. Не дождавшись очевидной и публичной поддержки от Кремля, он решил сыграть на опережение.

В итоге депутаты, которых не было в зале голосования «проголосовали» дату выборов, пока синепалый летел в Казань. Полная оптимизация процесса. «Выборы» без избирателей, голосование даже без «кивающих голов».

Цель провокации: проверить реакцию окурка и сыграть с ним на опережение. Кремль же тоже готовился к февралю-марту.

Расчет на то, что публично ему никто перечить не будет, и это можно использовать в качестве аргумента «Москва не против». А ты там попробуй у окурка спроси, против он или нет. В любом случае ставки повышены, хотя синепалый с формулировкой пока кокетничает, чтобы можно было сдать назад как фраер, если уж очень сильно получит от пахана за дешевый понт.

Удалась провокация или нет будет ясно уже в ближайшую неделю. Однако на направление движения – в сторону катастрофы – такие фокусы уже не влияют.

Влияют только на скорость…

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