Новые правила по валюте, налоги и ставки по кредитам: что изменится в Беларуси с 1 ноября 25.10.2024, 9:51

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Новшества скажутся на финансовой ситуации белорусов.

В последний месяц осени миллионам белорусов надо не забыть про единый имущественный платеж: если пропустить дедлайн, придется платить еще и пеню. Как обычно, с 1 ноября пересматривают бюджет прожиточного минимума, от которого зависят детские пособия и некоторые пенсии. А еще начнут регулировать тарифы на консультации в частных медцентрах.

«Онлайнер» рассказал обо всех важных изменениях.

Не забыть заплатить налоги до 15 ноября

Извещения про единый имущественный платеж налоговая начала рассылать еще в августе, призывая побыстрее уплатить налоги. В одном извещении теперь указаны суммы трех имущественных налогов: земельного, на недвижимость и транспортного.

Напоминания рассылали на почтовый адрес каждому плательщику и дополнительно онлайн тем, у кого есть личный кабинет плательщика на сайте МНС.

Платить налоги можно любым удобным способом: через сервис «Личный кабинет плательщика», через ЕРИП, в отделениях банков или на почте — главное, не пропустить дату 15 ноября, до которой нужно внести всю сумму.

Если вы не получили извещение или потеряли его, можно зарегистрировать личный кабинет плательщика на сайте МНС и получить извещение там. Кроме того, можно попросить копию извещения в налоговой.

Проверить выставленный платеж в ЕРИП можно таким способом: Платежи и переводы > Система «Расчет» (ЕРИП) > Налоги > Город или область/район (населенный пункт по месту регистрации физического лица) > ИМНС по району или управление по работе с плательщиками ИМНС по району (налоговый орган по месту регистрации физического лица) > Единый имущественный платеж > Заполнить учетный номер плательщика (УНП). Узнать свой УНП можно на сайте МНС с помощью электронного сервиса «Сведения из Государственного реестра плательщиков».

Новое в платной медицине

Минздрав начнет регулировать тарифы на консультации врачей. С 1 ноября в перечень платных медуслуг, тарифы на которые регулируются, добавят приемы (консультации) у врачей-специалистов.

Напомним, что в этот список также входят стоматологические услуги, диагностические (лабораторная, лучевая, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика), медосвидетельствование для получения справки водителям.

Пересмотрят пособия и некоторые пенсии

С 1 ноября должны быть установлены новые бюджеты прожиточного минимума. Сейчас БПМ в среднем на душу населения составляет 433 рубля.

Напомним, что к БПМ привязаны размеры детских пособий, возрастные доплаты к пенсиям, надбавки по уходу и социальные пенсии.

Ура, большие выходные

Последние в этом году, но от этого не менее прекрасные четыре дня отдыха подряд. Отмечайте в календаре даты с 7 по 10 ноября — эти дни будут в Беларуси выходными.

Правда, один из выходных, 8 ноября (пятница) придется отработать 16-го числа (суббота).

Дальше до Нового года работаем только с одним выходным в будний день: католическое Рождество (25 декабря) выпадает на среду.

Большие выходные могут ждать нас в первую неделю января, но там пока все туманно: 1 и 2 января объявлены в стране посленовогодними выходными; потом рабочий день в пятницу, 3 января; 4 и 5 января — это суббота и воскресенье; затем рабочий понедельник перед выходным днем 7 января. Если бы были переносы, белорусы смогли бы отдохнуть целую неделю.

Меняются правила для таксистов

С 1 ноября перевозчики, которых нет в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, не смогут работать на законных основаниях.

В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. До 31 октября включение в реестр будет еще бесплатным.

Прогнозы насчет изменений с 1 ноября разные. В «Яндекс Go» предположили, что до 70% водителей, работающих с сервисом, не смогут соответствовать всем требованиям и потеряют доход: «В абсолютных цифрах это до 25 тыс. водителей, которые либо уйдут в тень и начнут работать «от борта», либо вовсе уйдут из профессии».

Тем временем в Минтрансе считают, что новые требования положительно скажутся на безопасности перевозок.

«В настоящее время [имеют место] непонятные договоры комиссии, некие договоры подряда и так далее, всяческие договоры, которые, по сути, снижают степень безопасности на дорогах. В этой ситуации непонятно, кто нас везет как пассажиров, имеет ли данный перевозчик, данный водитель право осуществлять перевозку. Эти пробелы в определенной степени устраняются», — прокомментировали в министерстве.

Отменят скидки в электричках

«Дачная» скидка на проезд в электричках для пенсионеров будет действовать только до конца октября. Ее вводят каждый год с 1 мая, она составляет 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

С 1 ноября билет снова нужно будет покупать за полную стоимость.

Изменения по валютным договорам

В Беларуси меняется порядок регистрации валютных договоров. Некоторые изменения вступили в силу с 1 октября, остальные заработают с 19 ноября.

Так, список валютных операций, при проведении которых надо регистрировать валютный договор, дополнен операцией, предусматривающей исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, а также нерезидентом перед резидентом на основании договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга).

Ставки по кредитам не размораживают

Четвертый месяц продолжат действовать расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые утверждены с августа.

По новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) РВСР для юрлиц составят 12,5% годовых, для физлиц — 17,71%.

Это означает, что массового изменения ставок в банках сейчас не ожидается. При увеличении РВСР банки могут поднять ставки по кредитам.

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