В Сеть попал интересный тест на внимательность

В Сеть попал интересный тест на внимательность3
- 25.10.2024, 10:10
- 1,240
Найдите отличающуюся цифру.
Как насчет небольшого интеллектуального вызова? Этот тест проверит вашу внимательность — вам нужно найти одну отличающуюся цифру среди множества похожих, пишет «Вокруг света».
Простая задача на первый взгляд, но будьте внимательны: иногда отличие бывает настолько маленьким, что его трудно заметить! Сможете ли вы уловить малейшие различия? Давайте проверим, насколько ваше зрение и мозг работают в синхронизации.
Если не смогли найти отличающуюся комбинацию цифр, то попробуйте вернуться и поискать еще раз. На этот раз может получиться почти сразу. Попробуйте.