В Сеть попал интересный тест на внимательность 3 25.10.2024, 10:10

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Найдите отличающуюся цифру.

Как насчет небольшого интеллектуального вызова? Этот тест проверит вашу внимательность — вам нужно найти одну отличающуюся цифру среди множества похожих, пишет «Вокруг света».

Простая задача на первый взгляд, но будьте внимательны: иногда отличие бывает настолько маленьким, что его трудно заметить! Сможете ли вы уловить малейшие различия? Давайте проверим, насколько ваше зрение и мозг работают в синхронизации.

Если не смогли найти отличающуюся комбинацию цифр, то попробуйте вернуться и поискать еще раз. На этот раз может получиться почти сразу. Попробуйте.

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