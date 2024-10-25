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Брестский горисполком решил купить себе огромный телевизор

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  • 25.10.2024, 10:17
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Брестский горисполком решил купить себе огромный телевизор

Производит ли такие «Горизонт»?

Брестский горисполком на сайте госзакупок выставил тендер на покупку телевизора с диагональю 65 дюймов. Пока у тендера статус «подача предложений», а не «завершен», чиновники готовы потратить на телевизор из бюджета 1 591,29 рубля. Журналисты BGmedia посмотрели, телевизоры каких производителей подходят под этот тендер.

Брестский горисполком разместил тендер на телевизор на этой неделе. Пока у него статус «подача предложений», а не «завершен». Чиновники готовы заплатить 1 591,29 рубля. Телевизор нужно привезти в горисполком в период с 28 октября по 5 ноября этого года.

В одном из документов тендера есть технические характеристики телевизора, который понадобился брестским чиновникам. У него черный цвет корпуса, диагональ 65 дюймов (это 165 см), разрешение экрана 4K UHD, частота обновления не менее 60 Гц, наличие SMART TV.

Журналисты зашли на сайт «Горизонта» и посмотрели, производят ли в Беларуси телевизоры, которые по характеристикам соответствуют запросам брестских чиновников. «Горизонт» выпускает всего два телевизора с диагональю 65 дюймов. И из них только один подходит требованиям в тендере. Это Horizont 65″ LE7053D.

Телевизор Horizont 65 LE7053D. Фото из каталога Onliner

В каталоге «Онлайнера» есть информация, что эту модель начали производить в 2022 году. Цены на телевизор в каталоге начинаются от 1 643 рублей. А на сайте «Горизонта» цена на эту модель вообще не указана. Брестские чиновники, напомним, готовы предложить 1 591,29 рубля.

Что касается других производителей, у которых есть телевизоры с запрашиваемыми горисполком техническими характеристиками, то в каталоге «Онлайнера» нашлось 43 варианта от разных производителей. Самые дешевые — от китайской фирмы BBK. Цены на них начинаются от 1 585,17 рубля. Это как раз столько, сколько готов предложить Брестский горисполком.

Телевизор BBK 65LEX-8213. Фото из каталога Onliner

На прошлой неделе СМИ писали, что Брестский горисполком в октябре через сайт госзакупок купил себе планшет за 1 377 рублей и ноутбук за 1 639 рублей.

У «Горизонта», выпускающего белорусские ноутбуки, гаджета, который понадобился брестским чиновникам, не оказалось. Но в каталоге «Онлайнера» нашлись две версии ноутбука H-book 15 в разных комплектациях и цветах. У них практически такие же характеристики, которые запросил Брестский горисполком. Разница лишь в количестве ядер процессора: чиновникам нужно было шесть ядер, а в ноутбуках «Горизонта» их всего лишь два. Белорусский ноутбук, который мог бы подойти горисполкому, продают от 1 499 рублей.

Что касается планшета, то в техническом задании чиновники написали, что им нужен планшет Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 6GB/128GB международная версия «или аналог». Это китайский производитель. Напомним, «Горизонт» пока не производит планшеты.

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