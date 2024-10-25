От искры полыхнуло пламя Телеграм-канал «День опричника»

25.10.2024, 10:15

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Что там в Коркино?

Пока мы спали жители города в Челябинской области восстали против местной диаспоры цыган и бесхребетных силовиков. За день до этого в Коркино обнаружили тело зарезанной 40-летней таксистки Елены Сафроновой. Последними ее клиентами были братья-цыгане, 16 и 19 лет.

Накануне поздним вечером сотни коркинцев пришли к особняку местного цыганского барона, где живут предполагаемые убийцы. Из дома по ним начал стрельбу из огнестрельного оружия некий 58-летний мужчина, два или три человека получили ранения. После этого жители города учинили настоящий погром «цыганского квартала»: переворачивали автомобили, поджигали дома.

В итоге подразделения Рогвардии встали на защиту домов цыганской диаспоры, несколько десятков бунтовщиков доставили в отдел полиции. Задержаны и подозреваемый в стрельбе по людям, и один предполагаемый убийца таксистки. К полуночи силовикам удалось взять контроль над городом.

История, когда от искры полыхнуло пламя говорит о том, что напряжение между коркинцами и цыганами накалялась постепенно и давно, но региональная власть предпочитала ее игнорировать.

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