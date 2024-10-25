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Сеть «Ашан» решила уйти из России

  • 25.10.2024, 10:29
Сеть «Ашан» решила уйти из России

И уже нашла покупателей на свои активы.

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти с российского рынка, сообщает издание La Lettre. По его данным, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Le Figaro пишет, что «Ашан» нашла двух потенциальных покупателей на свой российский бизнес.

Источник Le Figaro, близкий к компании, объяснил решение сети уйти с российского рынка спустя два с половиной года с начала войны в Украине тем, что условия для ведения бизнеса «Ашан» в России значительно ухудшились, в том числе из-за западных санкций.

«В отличие от других, менее осторожных европейских дистрибьюторов, сеть «Ашан» строго соблюдает санкции, введенные против России. Она не вкладывает и не возвращает ни копейки. Что ставит ее в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками, принадлежащими российским олигархам, которые не могут ничего сделать со своими деньгами, кроме как вложить их в свой бизнес [в РФ]», — заявил собеседник издания.

Как отмечает Le Figaro, теперь «Ашан» предстоит согласовать сделку с российскими властями и не повторить судьбу других иностранных компаний, таких как Danone и Carlsberg, чьи активы в России были фактически национализированы.

В «Ашан Ритейл Россия» (подразделение сети в РФ) заявили РБК, что слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — сказали в компании.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину французская сеть «Ашан» осталась в России. «Самое важное для нас — сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в России и Украине. У нас никогда не было другой цели», — объясняли свое решение в компании.

В 2023 году Le Monde, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о том, что компания снабжала российскую армию в Украине. В «Ашане» это отрицали.

В апреле 2024 года РБК сообщил, что компания Ceetrus, которая входит в структуру французской сети гипермаркетов «Ашан», закрыла сделку о продаже своих активов в России. Ceetrus принадлежали более 150 тысяч квадратных метров торговых площадей, компания управляла 40 торговыми центрами и галереями.

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