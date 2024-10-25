Бобры атакуют центр Минска 25.10.2024, 10:29

«Нужно срочно принять меры».

В редакцию Onlíner написала читательница, которая заметила, что в минском сквере «Старостинская слобода» бобры погрызли стволы некоторых деревьев.

- На днях обратила внимание, что в сквере возле метро «Немига» бобры снова повредили деревья. Я уверена, что городские службы в курсе проблемы, потому что это повторяется не раз, — говорит минчанка. — Но у нас, видимо, пока ствол не надточат, никто ничего не будет делать. Почему нельзя заранее обернуть все деревья на этой территории, вблизи кромки воды, металлической сеткой? Цена вопроса — три копейки.

Это нужно сделать как можно быстрее, а не ждать, пока жизнь растений окажется под угрозой. В противном случае мы останемся без огромных красивых тополей. Будет не сквер, а пустырь с парадной клумбой по центру от ЖКХ Центрального района.

Журналисты уточнили в «Зеленстрое» Центрального района Минска, знают ли там о проблеме.

- Если мы замечаем, что деревья повреждены бобрами, оперативно принимаем меры: окрашиваем поврежденную часть ствола и обматываем сеткой-рабицей, чтобы предотвратить гибель растений. Наш мастер обследует деревья на данном участке в ближайшее время и займется этим вопросом. К слову, Белорусское общество охотников и рыболовов держит на контроле этот вопрос.

Они изымают бобров из городской среды и вывозят их за пределы столицы. Следует иметь в виду, что территория вблизи Свислочи поделена на зоны. Например, участок земли между проспектом Победителей и рекой Свислочью находится на балансе «Минскзеленстроя», а территорию за рекой и до гостиницы «Беларусь» обслуживаем мы, поэтому нужно понять, о каких деревьях идет речь, — пояснили в «Зеленстрое» Центрального района

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