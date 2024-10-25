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ВСУ пошли вперед в районе основного плацдарма в Курской области

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  • 25.10.2024, 10:42
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ВСУ пошли вперед в районе основного плацдарма в Курской области

Украинские силы закрепились в двух населенных пунктах к юго-востоку от Коренево.

Украинские силы достигли прогресса в Курской области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Коренево в районе основного «плацдарма» Украины в Курской области.

Геолокационные материалы от 24 октября показывают, что украинские силы смогли продвинуться вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино, которые расположены к юго-востоку от Коренево, отмечается в отчете.

Один из российских военкоров заявил, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, а также западнее Толстого Луга в направлении Зеленого Пути, однако в ISW пока не подтверждают эту информацию.

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