Семью из Барановичей судят за «измену государству» 3 25.10.2024, 10:48

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Дома их ждет сын-школьник.

Владислав Кощеев работал на 61-й истребительной авиабазе, его жена Татьяна — на 558-м авиационном ремонтном заводе. Дома их ждет сын-школьник.

Владиславу Кощееву 49 лет. Похоже, что он из семьи военнослужащих, так как окончил школу Южной группы войск. Такие школы создавались для детей советских военных, служивших в Венгрии.

Владислав же работал на 61-й истребительной авиабазе, пишет «Вясна». В начале войны территорию базы использовали российские военные.

Татьяне Кощеевой 44 года. Родом она из Барановичей. Работала на 558-м авиационном ремонтном заводе. Это предприятие обслуживает и ремонтирует авиационную технику, в том числе поврежденную во время войны в Украине. Завод, как и его директор — под санкциями ЕС и США.

У Кощеевых двое детей: дочь, которой недавно исполнилось 18, и сын, который сейчас учится в средней школе. Судя по их социальным сетям, вместе они много путешествовали по Беларуси и за рубежом.

Похоже, что их задержали прошлой осенью — именно тогда они перестали быть активными в соцсетях.

Суд над Владимиром и Татьяной начался 24 октября в Брестском городском суде. Их обвиняют в «измене государству» (ч. 1 и ч. 2 ст. 356 УК). Супругам грозит до двадцати пяти лет колонии. Суть обвинений, как и в большинстве подобных дел сейчас, неизвестна, поскольку даже адвокату запрещено рассказывать об этом.

Судит пару Дмитрий Карасинский, бывший судья Столинского района. Он осудил иллюстратора Наталью Левую на шесть лет колонии, а также посмертно судил Александра Кулинича, умершего в колонии.

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